UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Путина отрицают, что Беларусь просила Кремль о размещении вооруженных сил РФ

Автор: РБК-Украина

Власти Беларуси не обращались к российскому руководству по поводу возможности размещения в республике вооруженных сил РФ. Официального обращения не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в этом вопросе необходимо соблюдать "законные процедуры".

"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было", - сказал Песков.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что вооруженные силы России могут быть размещены в Беларуси "в случае угрозы безопасности Союзного государства", но пока такой необходимости нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБеларусьВойска РФ