У Путіна заперечують, що Білорусь просила Кремль про розміщення збройних сил РФ

Влада Білорусі не зверталася до російського керівництва з приводу можливості розміщення в республіці Збройних сил РФ. Офіційного звернення не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За словами прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова, в цьому питанні необхідно дотримуватися "законних процедур".

"Ніяких звернень на цей рахунок від Білорусії не було. Ви знаєте, що це можливо після офіційного звернення керівництва однієї країни до керівництва іншої країни. На цей рахунок існують визначені законом процедури, визначені законом повноваження. Будь-яких звернень від Білорусії на цей рахунок не було", - сказав Пєсков.