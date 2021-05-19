У Путина отреагировали на возможный отказ США от санкций против "Северного потока-2"

Портал Axios сообщил о плане Белого дома США якобы отказаться от санкций против "Северного потока-2". В Кремле положительно восприняли эту информацию.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, это лучше, чем "читать информацию о том, что грядут новые санкции".
"Речь идет пока о обезличенных публикациях, поэтому это вряд ли все же можно воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный", - сказал Песков.
Отметим, портал Axios писал, что отказ от санкций может означать, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.
Вместе с тем, издание Politico писало, что США планируют ввести санкции против четырех судов и четырех компаний, которые занимаются строительством российского газопровода.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия разрешила завершить строительство "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне.