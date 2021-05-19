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США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Politico

Новина українською →
США, Среда 19 мая 2021 08:48
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Politico Фото: США планируют задержать завершение строительства российского газопровода (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Игорь Литвиненко

США планируют ввести санкции против четырех судов и четырех компаний, которые занимаются строительством российского газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне считают, что эти санкции позволят задержать строительство газопровода.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

При этом издание отмечает, что санкции не затронут оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и его главу Маттиаса Варнига. Комментировать такое решение в Госдепартаменте отказались.

"Администрация Байдена ясно дала понять, что газопровод "Северный поток-2" - это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и восточных союзников и партнеров по НАТО", - сообщили в Госдепе.

Конкретные компании, которые могут попасть под санкции, пока не называются.

Ранее РБК-Украина писало, что администрация президента США Джо Байдена может отказаться от санкций против руководства компании, ответственной за строительство российского газопровода "Северный поток-2". В частности, против главы компании Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия разрешила завершить строительство "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне.

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