У Путіна відреагували на можливу відмову США від санкцій проти "Північного потоку-2"

Портал Axios повідомив про план Білого дому США ніби-то відмовитись від санкцій проти "Північного потоку-2" . У Кремлі позитивно сприйняли цю інформацію.

За його словами, це краще, ніж "читати інформацію про те, що грядуть нові санкції".

"Йдеться поки що про знеособлені публікації, тому це навряд чи можна все ж сприймати як сигнал. Хоча сам факт появи саме таких публікацій сам по собі досить позитивний", - сказав Пєсков.

Зазначимо, портал Axios писав, що відмова від санкцій може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.