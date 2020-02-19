У Путина отреагировали на санкции США против "Роснефти"

Санкции США против дочерней компании "Роснефти" "незаконны и не повлияют на отношения России и Венесуэлы". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Песков отметил, что отношения России и Венесуэлы развиваются и будут развиваться дальше.

"Подобные рестрикции, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, ни коим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой", - заявил он.

Напомним, Минфин США ввел санкции против компании Rosneft Trading, дочерней компании российской государственной корпорации "Роснефть". Rosneft Trading включена в санкционный список за материальное содействие Венесуэле и государственной нефтяной компании PDVSA.

Добавим, издание Bloomberg писало, что США обдумывают санкции в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле, но опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции против шести судов государственной компании Венесуэлы PDVSA, которые использовались режимом Николаса Мадуро для нелегальных поставок нефти на Кубу.