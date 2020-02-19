У Путіна відреагували на санкції США проти "Роснефти"

Санкції США проти дочірньої компанії "Роснефти" "незаконні і не вплинуть на відносини Росії і Венесуели". Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Пєсков зазначив, що відносини Росії і Венесуели розвиваються і будуть розвиватися далі.

"Подібні рестрикції, які ми вважаємо незаконними з точки зору міжнародного права, жодним чином не можуть вплинути на наші двосторонні відносини з Венесуелою", - заявив він.

Нагадаємо, Мінфін США ввів санкції проти компанії Rosneft Trading, дочірньої компанії російської державної корпорації "Роснефть". Rosneft Trading включена в санкційний список за матеріальне сприяння Венесуелі і державній нафтовій компанії PDVSA.

Додамо, видання Bloomberg писало, що США обмірковують санкції щодо "Роснефти" за роботу у Венесуелі, але побоюються, що такий крок спричинить хаос на світовому ринку.

Крім того, Сполучені Штати запровадили санкції проти шести судів державної компанії Венесуели PDVSA, які використовувалися режимом Ніколаса Мадуро для нелегальних поставок нафти на Кубу.