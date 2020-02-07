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США опасаются вводить антироссийские санкции, - Bloomberg

Новости » Политика     07.02.2020 - 08:52
США опасаются вводить антироссийские санкции, - Bloomberg
Коллаж РБК-Украина

По данным Bloomberg, санкции в отношении "Роснефти" могут повысить цены на нефть

США обдумывают санкции в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле, но опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, санкции в отношении "Роснефти" могут повысить цены на нефть.

Издание пишет, что этот сценарий уже был реализован в случае с "РусАлом", когда помимо самой компании пострадали ее клиенты по всему миру и рынок в целом. И хотя санкции против "РусАла" полностью так и не вступили в силу, рост цен на алюминий достигал 20%.

В сентябре 2019 года спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявлял, что Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении "Роснефти" из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы. В дальнейшем Абрамс, как и другие американские официальные лица, повторял критические высказывания в адрес России за сотрудничество с Венесуэлой в области энергетики.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай если Россия все-таки попытается достроить газопровод.

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