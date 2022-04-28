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У Путіна відреагували на пропозицію про переговори щодо евакуації з "Азовсталі"

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Москва, Четвер 28 квітня 2022 23:09
У Путіна відреагували на пропозицію про переговори щодо евакуації з "Азовсталі" Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію ООН і України про переговори щодо евакуації людей з "Азовсталі". Представник Кремля нагадав висунутий раніше Путіним ультиматум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Пєскова росЗМІ.

За його словами, Путін раніше ясно дав зрозуміти, що цивільні можуть вийти з території "Азовсталі". Українські військові, додав Пєсков, повинні скласти зброю і теж вийти.

"Що може бути темою для переговорів у цьому випадку?"- уклав представник Кремля.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський і генсек ООН Антоніу Гутерреш запропонували провести переговори щодо евакуації людей з "Азовсталі". При цьому український лідер заявив про готовність не тільки до невідкладного діалогу, а й миттєвого виконання Угоди.

Зазначимо, раніше Пєсков спростував інформацію ООН щодо її спільної участі з Червоним Хрестом в евакуації людей з "Азовсталі".

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