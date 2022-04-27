В Кремле опровергли договоренность об участии ООН в эвакуации гражданских из Мариуполя
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию Организации Объединенных Наций по поводу ее совместной с Международным комитетом Красного Креста участия в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Спикер Путина заявил, что предложение генсека ООН об участии в эвакуации "будет прорабатываться". Пока же конкретных договоренностей нет.
"Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой области не было", – заявил Песков.
Накануне ООН объявила о "принципиальном согласии" Путина на участие организации вместе с Красным Крестом в эвакуации гражданских с "Азовстали" в Мариуполе. Генсек Объединенных Наций Гутерриш якобы договорился об этом во время личной встречи с президентом РФ.
К слову, Кремль пригрозил европейским клиентам "Газпрома" прекращением поставок голубого топлива.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.