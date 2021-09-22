У Путина отреагировали на покушение на Шефира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на покушение на Сергея Шефира - помощника президента Украины Владимира Зеленского . Он отрицает причастность РФ к этому событию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Песков опровергает версию о "российском следе".

"С реальным положением дел ничего общего не имеет", - сказал он в ответ на версию о причастности России к покушению.

Песков также добавил, что заявления украинских политиков версии о "российском следе" можно объяснить экзальтированным эмоциональным состоянием.