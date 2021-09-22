У Путіна відреагували на замах на Шефіра

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на замах на Сергія Шефіра - помічника президента України Володимира Зеленського . Він заперечує причетність РФ до цієї події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Пєсков спростовує версію про "російський слід".

"З реальним станом справ нічого спільного не має", - сказав він у відповідь на версію про причетність Росії до замаху.

Пєсков також додав, що заяви українських політиків про "російський слід" можна пояснити екзальтованим емоційним станом.