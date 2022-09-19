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У Путина отличились циничным заявлением о зверствах в Изюме

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 сентября 2022 15:38
У Путина отличились циничным заявлением о зверствах в Изюме Фото: пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России назвали "враньем" зверства россиян в Изюме Харьковской области, заявив, что убийства 400 людей это лишь "сценарий", аналогичный "провокации в Буче".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье. Это вранье, и конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - заявил перед журналистами он.

Зверства россиян в Изюме Харьковской области

Оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.

После деоккупации города в лесу обнаружили более 400 могил. Там также нашли пыточную оккупантов. Уже эксгумировали 59 тел. У большинства обнаружили следы насильственной смерти.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Изюме повторили преступления, ранее совершенные в Буче.

Советник министра обороны Алексей Копытько отметил, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

Убийства украинцев в Буче Киевской области

В начале апреля ВСУ вернули контроль над Бучей, захваченной российскими солдатами во время наступления на Киев.

Зашедшие подразделения ВСУ увидели на улицах тела убитых местных жителей, а также обнаружили массовое захоронение замученных местных жителей.

Как сообщила 3 апреля тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова, из районов освобожденной от российских оккупантов Киевской области вывезли 410 тел погибших мирных жителей.

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