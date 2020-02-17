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У Путина отказались раскрыть детали разговора с Зеленским о минских соглашениях

Новости » Политика     17.02.2020 - 11:57
У Путина отказались раскрыть детали разговора с Зеленским о минских соглашениях
Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (РБК-Украина)

Песков не стал рассказывать, что ответил Зеленский на упреки по минским соглашениям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать детали разговора Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, Песков отказался рассказывать, что ответил Зеленский на упрек Путина в якобы невыполнении минских соглашений.

"Мы не вправе придавать огласке детали телефонных разговоров", - заявил Песков.

По его словам, этот вопрос в разговоре лидеров двух стран был обусловлен темой обсуждения хода подготовки нового саммита "нормандской четверки" в Берлине.

Напомним, ранее в Кремле после переговоров двух президентов заявили, что Путин прямо поставил вопрос, "намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности". Кроме того, обсуждалось разведение сил и разминирование на Донбассе, также стороны выразили готовность продолжить процесс обмена пленными.

Отметим, сегодня у Путина отреагировали на идею Зеленского о патрулировании границы на Донбассе. Согласно позиции российской стороны, патрулирование границы с участием украинских военных, ОБСЕ и представителей оккупированных территорий невозможно без мнения "ДНР" и "ЛНР".

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