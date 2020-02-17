У Путіна відмовилися розкрити деталі розмови з Зеленським про мінські угоди

Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (РБК-Україна)

Пєсков не став розповідати, що відповів Зеленський на закиди щодо мінських угоди

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився розкривати деталі розмови Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, Пєсков відмовився розповідати, що відповів Зеленський на докір Путіна нібито невиконання мінських угод.

"Ми не вправі надавати розголосу деталі телефонних розмов", - заявив Пєсков.

За його словами, це питання в розмові лідерів двох країн був зумовлено темою обговорення ходу підготовки нового саміту "нормандської четвірки" в Берліні.

Нагадаємо, раніше в Кремлі після переговорів двох президентів заявили, що Путін прямо поставив питання, "має намір Київ реально виконувати мінські домовленості". Крім того, обговорювалося розведення сил і розмінування на Донбасі, також сторони висловили готовність продовжити процес обміну полоненими.

Зазначимо, сьогодні у Путіна відреагували на ідею Зеленського про патрулювання кордону на Донбасі. Згідно з позицією російської сторони, патрулювання кордону з участю українських військових, ОБСЄ і представників окупованих територій неможливо без думки "ДНР" і "ЛНР".