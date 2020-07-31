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У Путина опровергли выход из переговоров по Донбассу

Автор: Анастасия Рокитна

Козак ранее назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата

В Кремле опровергли информацию о сворачивании переговорного процесса по Донбассу. Более того, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак якобы такого не писал и не говорил.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием", - сказал Песков.

Как стало известно, Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

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Песков также заявил, что Россия остается приверженной минским договоренностям по Донбассу.

"Россия считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования", - заявил Песков.

Напомним, в МИД Украины заявили, что, кроме письма Козака о выходе России из переговоров по Донбассу, Украина не получала каких-то конктретних шагов от РФ.

Кроме того, в Офисе президента заявляли, что письмо Козака - это скорее про тонкую дипломатическую игру, "когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу".

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