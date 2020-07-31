Украина заинтересована в сохранении нормандско-минской инфраструктуры, - МИД

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина ждет следуюющие шаги РФ после письма Козака

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, кроме письма заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака о выходе России из переговоров по Донбассу, Украина не получала каких-то конктретних шагов от РФ. Украинская сторона не спешит с выводами.

Об этом он заявил на брифинге.

Кулеба отметил, что Украина ждет следующие шаги РФ в этом направлении.

"Мы заинтересованы в сохранении нормандско-минской инфраструктуры", - заявил он.

У Зеленского заявляли, что письмо Козака о выходе России из переговоров по Донбассу - это скорее про тонкую дипломатическую игру, "когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу".

Отметим, что об этом письме стало известно в тот день, когда Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Минске.

Добавим, что свое первое интервью после назначения Кравчук дал РБК-Украина.