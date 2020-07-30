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Ермак о письме Козака: переговорный процесс продолжается

Киев, Четверг 30 июля 2020 19:16
Ермак о письме Козака: переговорный процесс продолжается
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По его мнению, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла

Письмо заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака о выходе России из переговоров по Донбассу - это скорее про тонкую дипломатическую игру, "когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу".

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

"Очевидно, что ни у кого уже нет никакого сомнения в том, что переговорный процесс по вопросу Донбасса непростой. Он сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировано. Мы заняли проактивную и более жесткую позицию", - говорит Ермак.

По его словам, надо четко понимать мотивацию всех сторон, потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются.

"Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности.
Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию",- добавляет он.

Впрочем, по его мнению, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. "Работа, как и ранее, продолжается", - отмечает руководитель Офиса президента.

"Сегодня мы имеем четвертый день тишины на Донбассе, и это - прямой результат работы именно ТКГ в Минске и Нормандского формата. Это как раз свидетельствует о незаурядной эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе", - говорит Ермак.

Он отмечает, что украинская делегация находится в диалоге. Градус переговоров может повышаться или снижаться, в то же время, добавляет Ермак, надо спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретаций.

Напомним, сегодня, 30 июля, заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует украинское направление в Кремле, написал письмо советнику канцлера Германии Ангеле Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку).

В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

Как известно, с 27 июля на Донбассе вступило в силу новое соглашение о прекращении огня.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбассминские соглашенияАндрей Ермак
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