У Путіна спростували вихід з переговорів по Донбасу

У Кремлі спростували інформацію про згортання переговорного процесу по Донбасу. Більше того, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак нібито такого не писав і не говорив.

Про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідомляє "РІА Новости".

"Ні про яке згортання переговорів Козак не писав, не говорив, і якщо це стверджується, це є пересмикуванням", - сказав Пєсков.

Як стало відомо, Козак написав лист раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, в якому він назвав переговори по Донбасу на рівні політрадників безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату.

Пєсков також заявив, що Росія залишається прихильною мінським домовленостям по Донбасу.

"Росія вважає, що мінський комплекс заходів є безальтернативною базою для продовження пошуків шляхів врегулювання", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що, крім листа Козака про вихід Росії з переговорів по Донбасу, Україна не отримувала якихось конктретніх кроків від РФ.

Крім того, в Офісі президента заявляли, що лист Козака - це скоріше про тонку дипломатичну гру, "коли одна зі сторін переговорів хоче посилити свої позиції і перехопити ініціативу".