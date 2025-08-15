Путіна очікує урочистий прийом на Алясці: Трамп зустріне його особисто, - NBC News

Президент США Дональд Трамп готується особисто зустріти російського президента Володимира Путіна на базі Елмендорф-Річардсон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації, Трамп, як очікується, розстелить червоний килим для російського диктатора Володимира Путіна, який прибуде в п'ятницю на базу Елмендорф-Річардсон, і особисто планує привітати російського лідера після його прибуття.
Чиновники підкреслили, що точні деталі та сценарій зустрічі ще остаточно не затверджені.
Попередньо, за словами третього високопоставленого чиновника адміністрації, відомо, що Трамп не планує дзвонити президенту України Володимиру Зеленському або європейським лідерам перед зустріччю в п'ятницю.
Однак невідомо, чи може це змінитися під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Аляски.
Нагадаємо, що сьогодні, 15 серпня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Темою переговорів звісно стане припинення вогню на фронті та ймовірність завершення війни України з Росією.
У Білому домі оголосили, що саміт розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Повідомляється, що спершу Путін і Трамп проведуть бесіду тет-а-тет із перекладачами, а далі відбудуться переговори у розширеному форматі. Завершити зустріч має робочим сніданком.
Після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці події для України можуть розвиватися за кількома сценаріями - від підбадьорливого до відверто провального. Зауважимо, що РБК-Україна описало три сценарії для України після переговорів Трампа і Путіна.