Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Путина ожидает торжественный прием на Аляске: Трамп встретит его лично, - NBC News

Фото: американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп готовится лично встретить российского президента Владимира Путина на базе Элмендорф-Ричардсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, Трамп, как ожидается, расстелит красный ковер для российского диктатора Владимира Путина, который прибудет в пятницу на базу Элмендорф-Ричардсон, и лично планирует поприветствовать российского лидера после его прибытия.

Чиновники подчеркнули, что точные детали и сценарий встречи еще окончательно не утверждены.

Предварительно, по словам третьего высокопоставленного чиновника администрации, известно, что Трамп не планирует звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу.

Однако неизвестно, может ли это измениться во время его длительного 7-часового перелета из Вашингтона в Аляску.

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Напомним, что сегодня, 15 августа, состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Темой переговоров конечно станет прекращение огня на фронте и вероятность завершения войны Украины с Россией.

В Белом доме объявили, что саммит начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сообщается, что сначала Путин и Трамп проведут беседу тет-а-тет с переводчиками, а дальше состоятся переговоры в расширенном формате. Завершить встречу должно рабочим завтраком.

После встречи Трампа с Путиным на Аляске события для Украины могут развиваться по нескольким сценариям - от ободряющего до откровенно провального. Заметим, что РБК-Украина описало три сценария для Украины после переговоров Трампа и Путина.

