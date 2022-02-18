У Путина ничего не знают об эвакуации с оккупированного Донбасса в Россию

У президента России Владимира Путина ничего не знают о массовой эвакуации населения из-за обострения на Донбассе на территорию Ростовской области. В Кремле не располагают данной информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Я не знаю, что сейчас творится у (главаря "ДНР", - ред.) Пушилина", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение оккупационных властей об эвакуации в Ростовскую область.
Он подчеркнул, что "не обладает информацией", согласовано ли это с российской стороной.
"Я не знаю, что там происходит", - добавил Песков.
Напомним, ранее главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин объявил эвакуацию населения отдельных районов Донецкой области в Россию.
А главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пошел еще дальше и призвал мужчин с оружием в руках "выйти на защиту своей земли".