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У Путіна нічого не знають про евакуацію з окупованого Донбасу в Росію

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Москва, П'ятниця 18 лютого 2022 16:54
У Путіна нічого не знають про евакуацію з окупованого Донбасу в Росію Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

У президента Росії Володимира Путіна Путіна нічого не знають про масову евакуацію населення через загострення на Донбасі на територію Ростовської області. У Кремлі не мають даної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Я не знаю, що зараз діється у (ватажка "ДНР", - ред.) Пушиліна", - відповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков журналістам на прохання прокоментувати рішення окупаційної влади про евакуацію в Ростовську область.

Він підкреслив, що "не володіє інформацією", чи погоджено це з російською стороною.

"Я не знаю, що там відбувається", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін оголосив евакуацію населення окремих районів Донецької області в Росію.

А ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник пішов ще далі й закликав чоловіків зі зброєю в руках "вийти на захист своєї землі".

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Володимир Путін Російська Федерація Донбас Загострення на Донбасі
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