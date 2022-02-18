У Путіна нічого не знають про евакуацію з окупованого Донбасу в Росію
У президента Росії Володимира Путіна Путіна нічого не знають про масову евакуацію населення через загострення на Донбасі на територію Ростовської області. У Кремлі не мають даної інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
"Я не знаю, що зараз діється у (ватажка "ДНР", - ред.) Пушиліна", - відповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков журналістам на прохання прокоментувати рішення окупаційної влади про евакуацію в Ростовську область.
Він підкреслив, що "не володіє інформацією", чи погоджено це з російською стороною.
"Я не знаю, що там відбувається", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін оголосив евакуацію населення окремих районів Донецької області в Росію.
А ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник пішов ще далі й закликав чоловіків зі зброєю в руках "вийти на захист своєї землі".