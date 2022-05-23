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На Путіна був здійснений замах після початку війни, - Буданов

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Понеділок 23 травня 2022 14:40
На Путіна був здійснений замах після початку війни, - Буданов Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Ще на початку війни Росії проти України, на голову Кремля Володимира Путіна був здійснений замах. Ситуація не отримала жодного розголосу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова в інтерв'ю для видання "Українська правда".

"На Путіна були замахи… На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було. Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце", - заявив Буданов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про можливі сценарії в Росії після смерті Путіна.

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Володимир Путін Російська Федерація Україна
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