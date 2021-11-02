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У Путина назвали "вбросом" публикацию Politico о наращивании войск возле Украины

Автор: Илона Свиридова

У президента России Владимира Путина считают "вбросом" публикацию Politico о наращивании войск на границе с Украиной. Американское издание, в частности, допустило ряд неточностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что там идет речь о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью и так далее. Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими вбросами", - отметил он.

Он также подчеркнул, что передвижение военной техники или подразделений по территории России - это исключительно российское дело.

"Россия ни для кого не представляет опасности. Но Россия - это страна, которая на фоне агрессивных экспансионистских тенденций особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - добавил Песков.

Напомним, ранее Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают скопление войск Российской Федерации недалеко от северной границы Украины.

Тем временем в Министерстве обороны Украины опровергли наращивание российских войск.

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