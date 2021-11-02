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У Путіна назвали "вкиданням" публікацію Politico про нарощування військ біля України

Автор: Ілона Свиридова

У президента Росії Володимира Путіна вважають "вкиданням" публікацію Politico про нарощування військ на кордоні з Україною. Американське видання, зокрема, допустило ряд неточностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Якість цих публікацій навіть не варто коментувати і в цілому на них не варто звертати ніякої уваги, тому що там йдеться про кордон з Україною, показують кордон з Білоруссю і так далі. Сама ця якість найкращим чином свідчить про те, що не потрібно витрачати час на знайомство з такими вкиданнями", - зазначив він.

Він також підкреслив, що пересування військової техніки або підрозділів по території Росії - це виключно російська справа.

"Росія ні для кого не представляє небезпеки. Але Росія - це країна, яка на тлі агресивних експансіоністських тенденцій особливо з боку НАТО і ряду інших країн, завжди приймала і буде далі вживати заходів з забезпечення своєї власної безпеки", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують скупчення військ Російської Федерації недалеко від північного кордону України.

Тим часом у Міністерстві оборони України спростували нарощування російських військ.

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