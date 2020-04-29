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МИД России подтвердил участие Лаврова в переговорах в нормандском формате

Новости » Политика     29.04.2020 - 18:46
МИД России подтвердил участие Лаврова в переговорах в нормандском формате
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Нормандская встреча на уровне глав МИД пройдет завтра

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в видеоконференции руководителей внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают российские СМИ.

По ее словам, министры обсудят выполнение минских договоренностей и решения декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже. По итогам видеоконференции Лавров примет участие в виртуальном пресс-подходе.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что встреча в нормандском формате на уровне министров пройдет 30 апреля. По его мнению, необходимость такой встречи возникла давно, поскольку решения парижского нормандского саммита "пробуксовывают".

Он также отметил, что на этих переговорах стороны оценят прогресс выполнения договоренностей в Париже. Как заявил Кулеба, самая сложная часть разговора будет посвящена выяснению причин стагнации в вопросах реализации разведения сил и средств на Донбассе. Ожидаются, что на этой видеоконференции могут быть приняты промежуточные выводы и решения.

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