ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Путіна назвали умови для нового саміту "нормандської четвірки"

Новини » Політика     30.04.2020 - 13:20
У Путіна назвали умови для нового саміту "нормандської четвірки"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Для нового саміту необхідно підготувати грунт

Новому саміту "нормандської четвірки" має передувати робота, яка дозволить підготувати підґрунтя для переговорів на вищому рівні. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, на сьогодні доводиться констатувати невиконання тих домовленостей, які були досягнуті в Парижі.

"Тому поки ще доведеться разом попрацювати, щоб підготувати підґрунтя для спілкування на вищому рівні", - заявив Пєсков.

Він також пов'язав настання миру в Україні з виконанням домовленостей мінських.

"Для Кремля, в ідеалі, мир на Донбасі та мир в Україні - це виконання мінського комплексу заходів від "а до я", - додав Пєсков.

Крім того, він підкреслив, що в тлумаченні мінського Комплексу заходів немає двозначних трактувань. У відповідь на уточнююче питання, чи передбачає це "повернення України на Донбас" прес-секретар Путіна порадив звернутися до самого тексту документа.

"Це основоположний документ", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії підтвердив участь Сергія Лаврова у переговорах у нормандському форматі. Відеоконференція на рівні міністрів пройде сьогодні в другій половині дня.

Німецький міністр закордонних справ Хайко Маас зазначив, що сьогодні обговорять відкриття лінії зіткнення і питання пунктів в'їзду-виїзду.

РФ може роздати на окупованому Донбасі близько 300 тис. паспортів - командувач ОС
Новини України Володимир ПутінДонбасНормандська четвірка
News
On Top