У Путина назвали условие выделения денег на восстановление Донбасса

Российская Федерация может выделить деньги на восстановление Донбасса, однако это зависит от того, каким путем пойдет урегулирование ситуации в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, Россия вместе с другими странами "делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании конфликта". Он также подчеркнул, что для участия России в восстановлении Донбасса нужны определенные условия.

"Это зависит от того, что будет происходить. Как будет урегулирование, когда", - добавил Песков.

Отметим, заявление Пескова прозвучало после того, как министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил, что Россия должна будет выплатить Украине репарации после деоккупации Донбасса.

"Будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о то, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион", - заявил он.

Напомним, ранее Криклий намекнул, сколько будет стоить восстановление инфраструктуры Донбасса. По его словам, на это может потребоваться один или два годовых бюджета Украины.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать переходное правосудие для реинтеграции Донбасса.