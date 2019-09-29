Криклий рассказал, сколько будет стоить восстановление инфраструктуры Донбасса

Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Сейчас ведутся переговоры с иностранными инвесторами

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, сколько средств необходимо для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, на восстановление Донбасса не могут поднять один или два годовых бюджета.

"Надо говорить о более обширных горизонтах. Потому что, для примера, запорожский мост - это примерно 14-15 миллиардов гривен. А весь дорожный фонд - 74 миллиарда гривен", - рассказал Криклий.

По его словам, азовский и восточный регионы являются приоритетными в восстановлении дорог. Он также сообщил, что Украина проводит переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов - Словакия, Румыния, Польша.

"Международные организации готовы помогать очень активно. ЕБРР в этом году рекордно как раз с теми программами, которые мы будем еще до конца года брать, то рекордная сумма по финансированию инфраструктурных проектов будет. Они сказали: свыше миллиарда долларов или евро. Собственно, движемся. И будем только наращивать эти темпы", - сказал Криклий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября встретился с президентом Литвы Гітанасом Науседою и предложил ему принять участие в процессе восстановления Донбасса.

РБК-Украина писало, что Зеленский также предлагал Варшаве принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса во время встречи с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким.