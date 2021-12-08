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У Путина назвали условие для расширения нормандского формата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Расширение нормандского формата за счет включения в него США возможно только после согласования позиции всех участников переговорного процесса. Этот вопрос в ближайшие дни могут обсудить президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

"Прежде, чем говорить о расширении (нормандского формата - ред.), нужно сопоставить позиции всех участников четверки", - заявил изданию Песков.

Он напомнил, что раньше Германия и Франция выступали против расширения формата за счет присоединения к нему США. Песков добавил, что пока конкретики в этом вопросе нет.

По его словам, Макрон и Путин могут затронуть тему расширения нормандского формата в разговоре, который должен состояться в ближайшие дни.

Напомним, у президента Украины Владимира Зеленского выступили за любые форматы переговоров с Россией.

Отметим, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Германия и Франция не будут против подключения США к нормандскому формату.

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