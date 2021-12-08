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У Путіна назвали умову для розширення нормандського формату

Автор: Дмитрий Кузнецов

Розширення нормандського формату коштом включення в нього США можливе тільки після узгодження позиції всіх учасників переговорного процесу. Це питання найближчими днями можуть обговорити президенти Франції і РФ Еммануель Макрон і Володимир Путін.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

"Перш ніж говорити про розширення (нормандського формату - ред.), потрібно зіставити позиції всіх учасників четвірки", - заявив виданню Пєсков.

Він нагадав, що раніше Німеччина і Франція виступали проти розширення формату коштом приєднання до нього США. Пєсков додав, що поки конкретики в цьому питанні немає.

За його словами, Макрон і Путін можуть торкнутися теми розширення нормандського формату в розмові, яка має відбутися найближчими днями.

Нагадаємо, у президента України Володимира Зеленського виступили за будь-які формати переговорів з Росією.

Зазначимо, раніше в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Німеччина і Франція не будуть проти підключення США до нормандського формату.

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