У Путина назвали условие для проведения саммита "нормандской четверки"

Участники встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" попытались определить временные рамки проведения нового саммита. Но для этого нужно реализовать решения встречи в Париже 9 декабря.

Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

"О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты встречи на высшем уровне. Но об этом говорить пока очень-очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объеме, а это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины, те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря", - сказал он.

По его словам, это десятки разных законов, которые нужно не только разработать, "но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто".

Козак также заявил, что участники встречи не смогли договориться по поправкам в Конституцию Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса.

Напомним, последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - прошла в Париже в декабре прошлого года. Участники встречи поддержали прекращение огня, обмен в формате "всех на всех" до 31 декабря, допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, разведение войск на трех участках, расширение мандата СММ ОБСЕ и продолжение разминирования.

В Берлине 3 июля состоялись переговоры советников лидеров "нормандской четверки", которые длились около 10 часов.

Ранее немецкое издание Spiegel писало, что Москва на встрече политических советников потребует от Украины до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.

Как ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, особый статус оккупированного Донбасса возможен, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения.