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У Путина назвали условие для новой встречи с Байденом

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Москва, Среда 22 декабря 2021 19:48
У Путина назвали условие для новой встречи с Байденом Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У президента России Владимира Путина заявили, что для новой встречи российского лидера со своим американским коллегой Джо Байденом США и Европа должны дать ответ на предложения Москвы о "гарантиях безопасности". В Кремле выразили надежду, что переговоры по ним начнутся в январе следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите (Байдена и Путина - ред.), нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения", - цитирует агентство пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он напомнил, что Россия передала США и европейским странам свои предложения по "гарантиям безопасности", проекты документов и договоров. Песков выразил надежду, что переговоры про российским предложениям начнутся в январе следующего года.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшее время встреча Байдена и Путина не планируется.

Отметим, в Кремле допускали, что до конца этого года может состояться еще один разговор между Байденом и Путиным.

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