У Путина назвали условие для новой встречи с Байденом

У президента России Владимира Путина заявили, что для новой встречи российского лидера со своим американским коллегой Джо Байденом США и Европа должны дать ответ на предложения Москвы о "гарантиях безопасности". В Кремле выразили надежду, что переговоры по ним начнутся в январе следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите (Байдена и Путина - ред.), нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения", - цитирует агентство пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он напомнил, что Россия передала США и европейским странам свои предложения по "гарантиям безопасности", проекты документов и договоров. Песков выразил надежду, что переговоры про российским предложениям начнутся в январе следующего года.