ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Путіна назвали умову для нової зустрічі з Байденом

Новость на русском →
Москва, Середа 22 грудня 2021 19:48
У Путіна назвали умову для нової зустрічі з Байденом Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У президента Росії Володимира Путіна заявили, що для нової зустрічі російського лідера зі своїм американським колегою Джо Байденом США і Європа повинні дати відповідь на пропозиції Москви про "гарантії безпеки". У Кремлі висловили надію, що переговори щодо них почнуться в січні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Перед тим, як можна говорити про новий саміт, очний саміт (Байдена і Путіна - ред.), потрібно зрозуміти, якою буде конкретна відповідь американської сторони і європейців на ці наші пропозиції", - цитує агентство прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Він нагадав, що Росія передала США і європейським країнам свої пропозиції щодо "гарантій безпеки", проєкти документів і договорів. Пєсков висловив надію, що переговори про російські пропозиції почнуться в січні наступного року.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що найближчим часом зустріч Байдена і Путіна не планується.

Відзначимо, в Кремлі допускали, що до кінця цього року може відбутися ще одна розмова між Байденом і Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі