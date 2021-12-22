У Путіна назвали умову для нової зустрічі з Байденом

У президента Росії Володимира Путіна заявили, що для нової зустрічі російського лідера зі своїм американським колегою Джо Байденом США і Європа повинні дати відповідь на пропозиції Москви про "гарантії безпеки". У Кремлі висловили надію, що переговори щодо них почнуться в січні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Перед тим, як можна говорити про новий саміт, очний саміт (Байдена і Путіна - ред.), потрібно зрозуміти, якою буде конкретна відповідь американської сторони і європейців на ці наші пропозиції", - цитує агентство прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Він нагадав, що Росія передала США і європейським країнам свої пропозиції щодо "гарантій безпеки", проєкти документів і договорів. Пєсков висловив надію, що переговори про російські пропозиції почнуться в січні наступного року.