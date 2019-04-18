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Зеленский назвал Путина врагом

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 10:04
Зеленский назвал Путина врагом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подтвердил, что Путин является врагом для него

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является врагом для него. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, на вопрос РБК-Украина о том, является ли Путин лично для него врагом, Зеленский ответил: "Конечно". Он также исключил принятие закона, который бы гарантировал амнистию для боевиков самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

 

Напомним, после публикации результатов экзит-полов по итогам первого тура выборов у Зеленского задали вопрос о том, что он спросит при возможной встрече с Путиным.

"Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые помогали эскалации Крыма и Донбасса?", - отметил Зеленский.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности российской стороны разъяснить кандидату, что Москва "не оккупирует никакие территории".

"Непризнанные "республики" Донбасса отторгнуты самой Украиной… Упоминание Крыма в этом контексте считаем недопустимым", - подчеркнул он и добавил, что тема Крыма "закрыта раз и навсегда".

Позже он также отметил, что Владимир Путин готов к переговорам с украинскими властями после выборов президента.

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