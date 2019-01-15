У Путина назвали пути завершения конфликта на Донбассе

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Кремль призывает Украину разобраться с последствиями "гражданской войны"

Для завершения конфликта на Донбассе Украине следует разобраться с последствиями якобы "гражданской войны". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Аргументам и фактам".

Он отметил, что Кремль не слышит на украинской политической арене голосов, которые "призывали бы к трезвости".

"Для того чтобы куда-то двигаться, необходимо, чтобы Украина разобралась с последствиями своей гражданской войны, пересмотрела свой курс на полное отторжение двух крупнейших регионов страны. И только тогда, наверное, Киев пойдет на то, чтобы начать реализацию Минских договоренностей: без этого куда-то сдвинуться будет очень тяжело", - заявил Песков.

Он также назвал нынешнее обострение отношений между странами с предвыборной кампанией Петра Порошенко.

"Он отчаянно стремится догнать по рейтингу Тимошенко. Для этого ему нужны самые разные приемы, в том числе и такие, как провокация в Керченском проливе", - добавил Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что вероятность того, что ситуация на Донбассе со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине.

Отметим, в конце прошлого года Россия запретила ввоз большого перечня товаров из Украины.