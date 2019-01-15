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У Путіна назвали шляхи завершення конфлікту на Донбасі

Новини » Політика    15.01.2019 - 09:42
У Путіна назвали шляхи завершення конфлікту на Донбасі
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Кремль закликає Україну розібратися з наслідками "громадянської війни"

Для завершення конфлікту на Донбасі Україні слід розібратися з наслідками нібито "громадянської війни". Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Аргументам і фактам".

Він зазначив, що Кремль не чує на українській політичній арені голосів, які "закликали б до тверезості".

"Для того щоб кудись рухатися, необхідно, щоб Україна розібралася з наслідками своєї громадянської війни, переглянула свій курс на повне відторгнення двох найбільших регіонів країни. І тільки тоді, напевно, Київ піде на те, щоб почати реалізацію Мінських домовленостей: без цього кудись зрушити буде дуже важко", - заявив Пєсков.

Він також назвав нинішнє загострення відносин між країнами з передвиборчою кампанією Петра Порошенка.

"Він відчайдушно прагне наздогнати за рейтингом Тимошенко. Для цього йому потрібні найрізноманітніші прийоми, в тому числі і такі, як провокація в Керченській протоці", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що ймовірність того, що ситуація на Донбасі з часом перетвориться на заморожений конфлікт, залежить від результатів виборів в Україні.

Зазначимо, наприкінці минулого року Росія заборонила ввезення великого переліку товарів.

 

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