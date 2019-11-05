У Путіна назвали передчасною прив'язку нормандського саміту до 2019

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Кремлі стверджують, що Росія хоче якомога швидше провести зустріч

Російська сторона вважає передчасним стверджувати, що саміт "нормандської четвірки" пройде до кінця 2019 року. Про це заявив представник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, Росія нібито хотіла б якомога швидше провести цю зустріч, але "говорити про терміни поки рано".

"Позиція Росії по нормандському формату незмінна і послідовна. Росія і президент Володимир Путін виступають за продовження роботи в нормандському форматі. Хочемо якомога швидше провести саміт, але разом з тим вважаємо, що цей саміт повинен бути добре підготовлений для забезпечення відповідної результативності", - сказав Пєсков.

При цьому він прокоментував, чи можливе проведення саміту до кінця року.

"Поки передчасно говорити, поки як і раніше дуже багато питань залишається на порядку денному", - зазначив Пєсков і додав, що на сьогодні ведеться робота з підготовки підсумкового документа.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що Російська Федерація вимагає узгодити документ, який буде підсумком саміту "нормандської четвірки".

Відзначимо, очікується, що розведення сил на Донбасі на третій ділянці стартує 8 листопада. Після цього повинна активізуватися підготовка до саміту "нормандської четвірки".