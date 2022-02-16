У Путина назвали паспортизацию в ОРДЛО "гуманитарной мерой": такое происходит во всем мире

У президента России Владимира Путина назвали выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса "гуманитарной мерой". При этом там заявили, что это якобы никаким образом не нарушает минские договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует "ТАСС".

"Россия по гуманитарным соображениям придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам разных стран мира, и эта практика довольно распространена", - сказал Песков.

По его словам, так называемые "граждане самопровозглашенных республик" якобы имеют чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они "отвергнуты своей родиной, Украиной, - и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг".

При этом Песков заявил, что паспортизация в ОРДЛО не нарушает минские договоренности.

"Эта практика не является нарушением Минских соглашений. Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот краткий и конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны", - добавил Песков.