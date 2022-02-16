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У Путина назвали паспортизацию в ОРДЛО "гуманитарной мерой": такое происходит во всем мире

Новина українською →
Москва, Среда 16 февраля 2022 12:22
У Путина назвали паспортизацию в ОРДЛО "гуманитарной мерой": такое происходит во всем мире Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

У президента России Владимира Путина назвали выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса "гуманитарной мерой". При этом там заявили, что это якобы никаким образом не нарушает минские договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует "ТАСС".

"Россия по гуманитарным соображениям придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам разных стран мира, и эта практика довольно распространена", - сказал Песков.

По его словам, так называемые "граждане самопровозглашенных республик" якобы имеют чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они "отвергнуты своей родиной, Украиной, - и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг".

При этом Песков заявил, что паспортизация в ОРДЛО не нарушает минские договоренности.

"Эта практика не является нарушением Минских соглашений. Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот краткий и конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны", - добавил Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может использовать массовую паспортизацию население оккупированных районов Донецкой и Луганской областей для вторжения в Украину под предлогом защиты своих граждан.

Добавим, после осенних выборов в Государственную Думу в России сообщалось, что участие в голосовании якобы приняли более 150 тысяч жителей ОРДЛО.

При этом вчера Госдума вчера обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР".

Впоследствии президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы. В Кремле считают, что это "не коррелируется с минскими соглашениями".

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