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У Путіна назвали паспортизацію в ОРДЛО "гуманітарною мірою": таке відбувається у всьому світі

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Москва, Середа 16 лютого 2022 12:22
У Путіна назвали паспортизацію в ОРДЛО "гуманітарною мірою": таке відбувається у всьому світі Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У президента Росії Володимира Путіна назвали видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу "гуманітарною мірою". При цьому там заявили, що це нібито ніяким чином не порушує мінські домовленості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує "ТАСС".

"Росія з гуманітарних міркувань дотримується цієї практики видачі паспортів. Росія видає паспорти не лише громадянам цих самопроголошених республік, а й громадянам різних країн світу, і ця практика досить поширена", - сказав Пєсков.

За його словами, так звані "громадяни самопроголошених республік" нібито мають надзвичайні проблеми в соціальному плані через те, що вони "відкинуті своєю батьківщиною, Україною, - і в плані пересування, і в плані отримання соціальних, фінансових послуг".

При цьому Пєсков заявив, що паспортизація в ОРДЛО не порушує мінські домовленості.

"Ця практика не є порушенням мінських угод. Досить просто прочитати хоча б один раз цей короткий і конкретний текст. Тому ці закиди неспроможні", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може використовувати масову паспортизацію населення окупованих районів Донецької та Луганської областей для вторгнення в Україну під приводом захисту своїх громадян.

Додамо, після осінніх виборів до Державної Думи в Росії повідомлялося, що участь у голосуванні нібито взяли понад 150 тисяч жителів ОРДЛО.

При цьому вчора Держдума вчора звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням про визнання "ЛДНР".

Згодом президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми. В Кремлі вважають, що це "не корелюється з мінськими угодами".

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