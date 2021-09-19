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В России заявили, что 150 тысяч жителей ОРДЛО приняли участие в выборах в Госдуму

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Россия, Воскресенье 19 сентября 2021 18:13
В России заявили, что 150 тысяч жителей ОРДЛО приняли участие в выборах в Госдуму Фото: в России заявили, что 150 тысяч жителей ОРДЛО приняли участие в выборах в Госдуму (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Примерно 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донбсасса с российскими паспортами, проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму Российской Федерации. Об этом заявил председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, 150 тысяч - это приблизительное число жителей ОРДЛО, которые приняли участие в российских выборах. Эту цифру назвали в ЦИК по состоянию на 15.45.

"Понятно, что какие-то цифры можно называть только приблизительно в силу того, что какая-то часть людей, живущих в "ДНР" и "ЛНР" и получивших паспорта (Российской Федерации, - ред.), раньше уже имела регистрацию на территории РФ и принимала участие в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов. Но вот по той информации, которую предоставляет ЦИК, по состоянию на 15:45 проголосовало больше 150 тысяч человек. Повторюсь, эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс", - заявил Вышинский.

Напомним, что Украина вводит санкции за выборы в Госдуму, которые проводятся в ОРДЛО и в Крыму. Об этом рассказали в СНБО.

Ранее сообщалось, что жителей ОРДЛО свозили в Россию для участия в выборах. Для этого организовали автобусы и выдачу российских паспортов.

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Донбасс Российская Федерация Выборы ОРДЛО
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