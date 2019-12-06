У Путіна назвали очікування від нормандської зустрічі

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Кремлі розраховують на конкретні кроки щодо Донбасу

Російська сторона чекає від нормандської зустрічі конкретних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, у Кремлі розраховують на конкретні кроки за підсумками саміту в нормандському форматі.

"Що стосується настрою - серйозний настрій. Очікування одне - сприяти врегулюванню конфлікту на південному сході цієї країни, забезпечити ще раз загальне розуміння безальтернативності виконання мінських домовленостей, не допустити спроби якогось розмивання цих домовленостей", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Пєсков розповів, що за підсумками нормандського саміту може бути прийнятий незобов'язуючий документ.

"Очевидно, що угоди не буде. І ніхто не чекає ніякої угоди - це було б завищеними очікуваннями, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо", - заявив він.

У той же час міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в Москві чекають від нормандської зустрічі імпульсу для врегулювання ситуації на Донбасі.