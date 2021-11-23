У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины

Украина может получить гарантии безопасности от Российской Федерации только реализацией минских соглашений по Донбассу. Отсутствие прогресса повышает общий уровень напряженности в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Наилучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация минских договоренностей. Потому что отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на вопрос о том, Украина может получить гарантии безопасности от России.
Он уточнил, что все стороны должны обсуждать это в прямом диалоге.
Напомним, ранее Песков обвинил Украину в наращивании силы и заявил, что публикации западных СМИ о подготовке вторжения России могут служить ширмой для якобы планов Киева решить конфликт на Донбассе силовым путем.
Также он прогнозировал "провокации" после информации о возможном нападении на Украину.