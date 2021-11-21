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У Путина прогнозируют "провокации" после информации о возможном нападении на Украину 

Новина українською →
Москва, Воскресенье 21 ноября 2021 14:26
У Путина прогнозируют "провокации" после информации о возможном нападении на Украину  Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Мария Кучерявец

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном вторжении в Украину российских сил в следующем году. По его словам, теперь "следует ожидать провокаций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

В частности, Песков заявил, что "провокации" могут возникнуть на фоне того, чтобы якобы доказать заявления Запада об угрозе вторжения России в Украину, однако какими могут быть эти "провокации", он не уточнил.

"Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют (Москву, - ред.) в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что попытки силового решения деоккупации ОРДЛО могут иметь для Украины "серьезные последствия".

"Украина добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше", - добавил Песков.

Напомним, в Главном управлении разведки Миноброны Украины заявили, что Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов показал возможные сценарии российского наступления.

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