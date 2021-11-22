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Угроза вторжения РФ в Украину. У Путина обвинили Киев в наращивании силы

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 ноября 2021 13:45
Угроза вторжения РФ в Украину. У Путина обвинили Киев в наращивании силы Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В России обвинили Украину в наращивании силы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, коментируя возможную угрозу вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

По его словам, сообщения о готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.

"Нагнетание напряженности - это попытка представить РФ как сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеется в виду агрессивные (помыслы) в плане желания решить проблему юго-востока (Украины) силовыми методами", - сказал Песков.

По его словам, Киев якобы и сам наращивает силы.

"Киеву помогают наращивать силы, Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное и высокотехнологичное. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой", - заявил Песков.

Напомним, американская разведка открыла планы России относительно возможного вторжения в Украину.

Отметим, Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины.

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