У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України

Україна може отримати гарантії безпеки від Російської Федерації тільки реалізацією мінських угод по Донбасу. Відсутність прогресу підвищує загальний рівень напруженості в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Найкращою гарантією безпеки, звичайно, є реалізація мінських домовленостей. Тому що відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей, звичайно ж, є істотним подразником і тригером, який веде до підвищення рівня напруженості в цілому в Європі. Це очевидний факт", - відповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам на питання про те, чи Україна може отримати гарантії безпеки від Росії.

Він уточнив, що всі сторони повинні обговорювати це в прямому діалозі.