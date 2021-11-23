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У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины

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Москва, Вторник 23 ноября 2021 12:10
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Украина может получить гарантии безопасности от Российской Федерации только реализацией минских соглашений по Донбассу. Отсутствие прогресса повышает общий уровень напряженности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Наилучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация минских договоренностей. Потому что отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на вопрос о том, Украина может получить гарантии безопасности от России.

Он уточнил, что все стороны должны обсуждать это в прямом диалоге.

Напомним, ранее Песков обвинил Украину в наращивании силы и заявил, что публикации западных СМИ о подготовке вторжения России могут служить ширмой для якобы планов Киева решить конфликт на Донбассе силовым путем.

Также он прогнозировал "провокации" после информации о возможном нападении на Украину.

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