У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
Україна може отримати гарантії безпеки від Російської Федерації тільки реалізацією мінських угод по Донбасу. Відсутність прогресу підвищує загальний рівень напруженості в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Найкращою гарантією безпеки, звичайно, є реалізація мінських домовленостей. Тому що відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей, звичайно ж, є істотним подразником і тригером, який веде до підвищення рівня напруженості в цілому в Європі. Це очевидний факт", - відповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам на питання про те, чи Україна може отримати гарантії безпеки від Росії.
Він уточнив, що всі сторони повинні обговорювати це в прямому діалозі.
Нагадаємо, раніше Пєсков звинуватив Україну в нарощуванні сили і заявив, що публікації західних ЗМІ про підготовку вторгнення Росії можуть бути ширмою для нібито планів Києва вирішити конфлікт на Донбасі силовим шляхом.
Також він прогнозував "провокації" після інформації про можливий напад на Україну.