У Путіна назвали ціль візиту директора ЦРУ до Москви

На запитання щодо мети візиту директора ЦРУ речник Кремля Дмитро Пєсков заявив виданню, що це було "встановлення контактів між службами безпеки". Надати додаткові подробиці він відмовився, хоча у коментарі ТАСС розповів, що контакти глави ЦРУ із диктатором РФ Володимиром Путіним у рамках цієї поїздки не планувалися.

При цьому WP зазначає, що раніше у вівторок Пєсков заявляв, що Кремль не має інформації про військові літаки США, які прибули до московського аеропорту "Внуково". Він говорив, що російська сторона не планує зустрічатись із представниками адміністрації США цього тижня.

Також видання пише, що американський літак C-17A Globemaster III, який прибув до Москви - це основний важкий транспортний літак Міноборони США. Цей тип літака особливо цінний для важливих дипломатичних візитів, дозволяючи лідерам привозити із собою спеціалізовану техніку, електронне обладнання та допоміжний персонал.

За даними Flightradar24, літак C-17A вилетів з об'єднаної бази Ендрюс у неділю ввечері, прямуючи до столиці Латвії місто Ригу. Мабуть, транспорт там і знаходився близько 24 годин, після чого у вівторок вранці, 25 серпня, вилетів до Москви. У столиці РФ C-17A був уже після 9 ранку.

Цей же сервіс показує, що далі літак вилетів з Москви приблизно після 17:30 за місцевим часом і приземлився в Ризі трохи більше, ніж за годину. Таким чином, C-17A був у Москві близько восьми з половиною годин.