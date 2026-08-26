Учора до Москви з не анонсованим візитом прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. У Кремлі вже трохи видали версію про мету візиту, але вона не збігається з тим, про що писали ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
На запитання щодо мети візиту директора ЦРУ речник Кремля Дмитро Пєсков заявив виданню, що це було "встановлення контактів між службами безпеки". Надати додаткові подробиці він відмовився, хоча у коментарі ТАСС розповів, що контакти глави ЦРУ із диктатором РФ Володимиром Путіним у рамках цієї поїздки не планувалися.
При цьому WP зазначає, що раніше у вівторок Пєсков заявляв, що Кремль не має інформації про військові літаки США, які прибули до московського аеропорту "Внуково". Він говорив, що російська сторона не планує зустрічатись із представниками адміністрації США цього тижня.
Також видання пише, що американський літак C-17A Globemaster III, який прибув до Москви - це основний важкий транспортний літак Міноборони США. Цей тип літака особливо цінний для важливих дипломатичних візитів, дозволяючи лідерам привозити із собою спеціалізовану техніку, електронне обладнання та допоміжний персонал.
За даними Flightradar24, літак C-17A вилетів з об'єднаної бази Ендрюс у неділю ввечері, прямуючи до столиці Латвії місто Ригу. Мабуть, транспорт там і знаходився близько 24 годин, після чого у вівторок вранці, 25 серпня, вилетів до Москви. У столиці РФ C-17A був уже після 9 ранку.
Цей же сервіс показує, що далі літак вилетів з Москви приблизно після 17:30 за місцевим часом і приземлився в Ризі трохи більше, ніж за годину. Таким чином, C-17A був у Москві близько восьми з половиною годин.
Джерело РБК-Україна розповіло, що Вашингтон попросив Київ не атакувати Москву найближчими днями на час візиту американської делегації. Співрозмовники FT уточнили, що прохання про паузи стосувалося періоду з 24 по 26 серпня і торкалося не тільки Москви, а й Пітера, і північних регіонів Росії.
За словами джерела РБК-Україна, після зустрічі американці пообідали повернутися з деталями.
Тим часом The Wall Street Journal писало, що США отримали розвіддані про ранню підготовку Росії до мобілізації та про плани "перевірити рішучість НАТО". Аналітики сказали виданню, що цей візит – це попередження Москві не робити такого кроку.
Також низка ЗМІ припускала, що директор ЦРУ нібито обговорить у Москві взаємне припинення ударів по енергетиці та портах України та Росії, а також перетворення вогню в Сумській та Харківській областях як кроки до спільної деескалації та перспективи завершення війни.
Важливо додати, що останній відомий візит директора ЦРУ до Москви відбувся в листопаді 2021 року, коли Вільям Бернс, який очолював агентство при президентові Джо Байдені, застеріг диктатора РФ Володимира Путіна та його найближчих помічників від нападу на Україну та докладно пояснив, до чого це призведе. Далі, як відомо, Москва розпочала повномасштабне вторгнення протягом кількох тижнів.